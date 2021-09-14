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محمد بن مسعود - الدمام - تترقب جماهير نادي النصر، مواجهة فريقها الكروي الأول أمام تراكتور في مباراة دور الـ 16 بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا.
المواجهة يقودها تحكيمياً الحكم الكوري الجنوبي كيم دونغ والذي الخليج 365 له قيادة 5 مواجهات لنادي تراكتور، إذ لم يحققوا أي انتصار حيث تلقوا الهزيمة في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين .
واعترف مدرب تراكتور فيروز كريمي بأن النصر هو خصم قوي جداً لفريقه بسبب تعاقدات النادي من اللاعبين الأجانب الذين وصفهم بالعالميين .
في حين وصف المدرب وضع فريقه بالصعب، حيث قال: لم نتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصیفیّة بسبب الديون".
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 03:32 PMقبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي
تترقب جماهير نادي النصر، مواجهة فريقها الكروي الأول أمام تراكتور في مباراة دور الـ 16 بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا.
المواجهة يقودها تحكيمياً الحكم الكوري الجنوبي كيم دونغ والذي الخليج 365 له قيادة 5 مواجهات لنادي تراكتور، إذ لم يحققوا أي انتصار حيث تلقوا الهزيمة في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين .
واعترف مدرب تراكتور فيروز كريمي بأن النصر هو خصم قوي جداً لفريقه بسبب تعاقدات النادي من اللاعبين الأجانب الذين وصفهم بالعالميين .
في حين وصف المدرب وضع فريقه بالصعب، حيث قال: لم نتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصیفیّة بسبب الديون".
، قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي ،
المصدر : الخليج 365
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