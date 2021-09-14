السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:53 مساءً, 14 سبتمبر 2021 م

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دانييل أورتيجا سافيدرا، رئيس جمهورية نيكاراغوا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيكاراغوا الصديق اطراد التقدم والازدهار.