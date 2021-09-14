شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي عام المملكة يستقبل منسوبي الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن العميد القحطاني أثناء اللقاء لسماحة المفتي ما تقوم به الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة من أعمال للمنسوبين بمختلف إداراتها في جميع الجوانب العقدية والفقهية والفكرية وتعزيز عقيدة الولاء والانتماء ومكافحة التطرف والإرهاب .
كما استمع العميد محمد القحطاني والوفد المرافق له إلى كلمة توجيهية من سماحة المفتي.
عقب ذلك توجه العميد القحطاني والوفد المرافق له لزيارة الإدارة العامة للبحوث بالإفتاء واطلع على سير العمل فيه كما قام بزيارة الإدارة العامة للفتوى واطلعوا على تطبيق (اسالني) وطريقة تلقي الفتاوى والرد عليها من خلال التطبيق والتطرق لسبل التعاون المشترك بين الجهتين .
واختتم العميد القحطاني زيارته بالإدارة العامة للتقنية المعلومات لتبادل الخبرات وفي نهاية الجولة تم تبادل الهدايا التذكارية.