شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي عام المملكة يستقبل منسوبي الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية وفداً من منسوبي الادارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة برئاسة مدير ادارة الاستشارات الشرعية والفتاوى العميد د.محمد بليهين القحطاني والوفد المرافق له العقيد الركن عبدالرحمن القرزعي والنقيب الفني عبدالله العمري وفهد الخريجي والدكتور صالح الغامدي والعريف عايض القحطاني .

وبيّن العميد القحطاني أثناء اللقاء لسماحة المفتي ما تقوم به الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة من أعمال للمنسوبين بمختلف إداراتها في جميع الجوانب العقدية والفقهية والفكرية وتعزيز عقيدة الولاء والانتماء ومكافحة التطرف والإرهاب .

كما استمع العميد محمد القحطاني والوفد المرافق له إلى كلمة توجيهية من سماحة المفتي.

عقب ذلك توجه العميد القحطاني والوفد المرافق له لزيارة الإدارة العامة للبحوث بالإفتاء واطلع على سير العمل فيه كما قام بزيارة الإدارة العامة للفتوى واطلعوا على تطبيق (اسالني) وطريقة تلقي الفتاوى والرد عليها من خلال التطبيق والتطرق لسبل التعاون المشترك بين الجهتين .

واختتم العميد القحطاني زيارته بالإدارة العامة للتقنية المعلومات لتبادل الخبرات وفي نهاية الجولة تم تبادل الهدايا التذكارية.