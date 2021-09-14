شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا دهسًا بالسيارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف ، وقالت في بيان لها : أقدم حسن بن جريد بن حسن الشمري ( سعودي الجنسية ) على قتل بسام بن برقع بن ملاهد العنزي ( سعودي الجنسية ) وذلك بدهسه بسيارته مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني حسن بن جريد بن حسن الشمري ( سعودي الجنسية ) اليوم الثلاثاء بمحافظة القريات بمنطقة الجوف.