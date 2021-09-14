شكرا لقرائتكم خبر عن 101 مخالفة للتدابير الصحية بالمراكز التجارية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1403 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أغلقت خلالها أربع منشآت مخالفة، وضبط 101 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بجميع مدن ومحافظات المنطقة.