تعاون ثقافي يجمع أدبي الرياض بقيصرية الكتاب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

وقع نادي الرياض الأدبي اتفاقية تعاون ثقافي مع قيصرية الكتاب في منطقة قصر الحكم وسط العاصمة الرياض.

برامج وفعاليات قيصرية الكتاب:

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي أ.د صالح المحمود أن هذه الاتفاقية ستكون حافلة بالبرامج والفعاليات الثقافية التي تخدم المؤلف والكتاب السعودي عبر تسخير خبرات النادي الممتدة طيلة 47 عامًا لتكون قيصرية الكتاب وجهة ثقافية رائدة انطلاق من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، بالاهتمام بتعزيز الجوانب الثقافية في الرياض، انطلاقًا من أهداف “رؤية المملكة 2030.

وجهة سياحية وثقافية جاذبة:

وبيّن المحمود أن النادي سيكون شريكًا فاعلًا للقيصرية في تحويلها لتكون وجهة سياحية وثقافية جاذبة لكل محبي الثقافة والكتاب عبر سلسلة من البرامج يجري العمل عليها تحقق للمهتمين ورواد القيصرية برامج وفعاليات وأمسيات متنوعة تسهم في إثراء المعرفة.



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