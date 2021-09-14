أمير الشرقية : مخرجات التعليم الجامعي أساس التنمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية على سير العملية التعليمية في جامعة حفر الباطن وآلية القبول والتسجيل والتخصصات المتاحة في الجامعة، والبرامج الجديدة التي تنوي الجامعة تقديمها مستقبلًا.

أمير الشرقية يشيد بجهود الجامعة

وأشاد سموه بجامعة حفر الباطن ومساهمتها في تأهيل الطلاب والطالبات في تخصصات مطلوبة في سوق العمل، مؤكدًا سموه بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الاستثمار الأمثل والذي يساهم في تطور الوطن ورفعته، وأشار إلى أن مخرجات التعليم الجامعي البشرية والعلمية في شتى المجالات والتخصصات هي الأساس الذي تقوم عليه التنمية، ومن المهم أن تكون تلك المخرجات مواكبة لرؤية الوطن ومحققة لأهدافه.

دعم برامج الجامعة

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء رئيس الجامعة، الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، ورفع آل صقر شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجامعة وبرامجها والتي كان له الأثر البالغ في سير العملية التعليمية في الجامعة.



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