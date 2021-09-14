صحة تبوك : 1728 مريضًا استفادوا من العيادات الافتراضية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

قام مدير عام صحة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح اليوم الثلاثاء بزيارة لمجمع إرادة للصحة النفسية للاطلاع على العيادات الافتراضية التي تتيح التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم، من خلال تطبيق صحتي، كما تتيح لهم الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة وبكل يسر وسهولة حيث تصل رسائل نصية للمريض بالموعد والوقت المحدد كذلك رابط يتيح استخدام الخدمة.

مزايا العيادات الافتراضية

وأوضح مدير مجمع إرادة للصحة النفسية خالد عوضة الزهراني أن هذه العيادة الافتراضية تحافظ على الخصوصية للمريض وتوفر الجهد والوقت وتحمي من التعرض لا سمح الله إلى أي عدوى.

وأكد الإخصائي الزهراني أن عدد المستفيدين من هذه العيادة بلغ 1728 مريضًا خلال الستة أشهر الماضية حيث يقوم فريق طبي مكون من 6 استشاريين و36 طبيبًا إخصائيًا و3 فنيي تمريض من خلال 5 عيادات ويكون التواصل ما بين الطبيب والمريض بشكل مرئي عن طريق تطبيق صحتي أو الاتصال الهاتفي حيث يكون الحجز للعيادة عن طريق منسقي العيادات الافتراضية.

طريقة صرف الأدوية للمرضى

وأشار الزهراني إلى أن طريقة صرف الأدوية للمرضى تتم بعد تقييم الحالة من قبل الطبيب المعالج وذلك عن طريق البريد السعودي أو الاستلام المباشر.



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