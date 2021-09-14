البنك المركزي السعودي يحصد جائزة أفضل بنك مركزي في المالية الإسلامية

متابعات الخليج 365 - الرياض

منحت لجنة جوائز المالية الإسلامية العالمية – Global Islamic Finance Awards (GIFA) – البنك المركزي السعودي جائزة أفضل بنك مركزي لعام 2021م؛ نظير مساهماته المتميزة في المالية الإسلامية، وذلك خلال حفل تسليم الجوائز السنوي الحادي عشر، الذي نُظّم افتراضيًا يوم 14 سبتمبر 2021م.

دور البنك المركزي السعودي

وأعرب معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن سعادته بحصول البنك المركزي على جائزة أفضل بنك مركزي لعام 2021م من قِبل لجنة جوائز المالية الإسلامية العالمية، والتي تعكس الجهود المبذولة في إطار تطوير قطاع المالية الإسلامية في المملكة، والمتوافقة مع برنامج تطوير القطاع المالي – أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 – والتي تهدف إلى ضمان تكوين أسواق مالية متطورة، وإنشاء قطاع مالي مُمكن ومُحرك ومُحفز لاقتصاد وطني أكثر تنوعًا، يقوم على النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

كما أكد معاليه أن المملكة عازمة على مواصلة تطوير قطاع المالية الإسلامية في المملكة، وأن هذه الجائزة جاءت لتعزيز الدور الريادي للمملكة في هذا القطاع على المستوى العالمي.

إنجازات ومساهمات الحكومات

يُذكر أن لجنة جوائز المالية الإسلامية العالمية تحتفل سنويًا منذ عام 2011م بإنجازات ومساهمات الحكومات والمؤسسات والأفراد في تطوير صناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي، حيث يتم تكريم مختلف قطاعات الأعمال، والشخصيات البارزة في المالية الإسلامية؛ نظير مساهماتهم المتميزة في تطوير هذه الصناعة.