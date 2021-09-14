تمكين تبوك يعقد دورة منتهية بالتوظيف في قطاع المحاسبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

بالتعاون مع الغرفة التجارية نفذ قسم التمكين التابع لإدارة الضمان فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك دورة تعريفية عن علوم المحاسبة للمستفيدين والمستفيدات في الضمان منتهية بالتوظيف.

مهارات علم المحاسبة

وأوضح مدير إدارة الضمان الاجتماعي، مرزوق البلوي أن الدورة التدريبية المجانية تأتي خلال التدريب والتأهيل لتنمية مهاراتهم وتطويرها، وذلك في إطار التعاون المجتمعي المشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، حيث تضمنت المهارات المالية بعلم المحاسبة، والمصطلحات المستخدمة في إعداد الحسابات، والسجلات والمستندات المالية ومبادئ المحاسبة وأهميتها في الجانب العملي والمالي.

وفي نهاية الدورة تم الإعلان عن فرص وظيفية (محاسبة) واستلام السيرة الذاتية من المستفيدات في ختام الدورة للتوظيف.



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