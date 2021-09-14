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شكرا لقرائتكم بموافقة الملك سلمان منح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بموافقة الملك سلمان منح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق
لتبرع كل منهم بدمه عشر مرات
متابعات الخليج 365 - واس
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح (21) مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لتبرع كل منهم بدمه عشر مرات .
الحاصلون على ميدالية الاستحقاق
وضمت القائمة كلا من : محمد حسن حمدان أبوعريس ، صهيب حسام الدين السوادي ، بدر عبدالرحمن محمد الحافظ ، عبدالباسط كمال حسين عبدالرحيم ، عمرو محمد – الريحاني ، ماجد علي محمد العليمي ، بلال زهير سنو ، إلياس محمد سعيد هاسومياه واعظ الدين ، أحمد ناجو مياه أبو البشر محمد حسين ، أحمد يحي حسين زميلان ، أسامة محمد محمود الكحلوت ، كريستين باكولور سيلاريو ، رائد عبدالله عزو الزمري ، محمود ثابت العامود ، عبدالله مسعود عبدالعزيز الشاعر ، أسامة جميل يحي بن سند ، عبدالمحسن فيض محمد ، محمد علي أيوب خان ، منير عبدة علي موري ، أشرف عبدالعزيز شمالي ، أشرف محمد عزمي ربيع .
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