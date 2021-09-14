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بموافقة الملك سلمان منح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

بموافقة الملك سلمان منح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق

لتبرع كل منهم بدمه عشر مرات

متابعات الخليج 365 - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح (21) مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لتبرع كل منهم بدمه عشر مرات .

الحاصلون على ميدالية الاستحقاق

وضمت القائمة كلا من : محمد حسن حمدان أبوعريس ، صهيب حسام الدين السوادي ، بدر عبدالرحمن محمد الحافظ ، عبدالباسط كمال حسين عبدالرحيم ، عمرو محمد – الريحاني ، ماجد علي محمد العليمي ، بلال زهير سنو ، إلياس محمد سعيد هاسومياه واعظ الدين ، أحمد ناجو مياه أبو البشر محمد حسين ، أحمد يحي حسين زميلان ، أسامة محمد محمود الكحلوت ، كريستين باكولور سيلاريو ، رائد عبدالله عزو الزمري ، محمود ثابت العامود ، عبدالله مسعود عبدالعزيز الشاعر ، أسامة جميل يحي بن سند ، عبدالمحسن فيض محمد ، محمد علي أيوب خان ، منير عبدة علي موري ، أشرف عبدالعزيز شمالي ، أشرف محمد عزمي ربيع .


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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