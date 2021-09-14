شؤون الحرمين تعيد حافظات ومشربيات ماء زمزم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حافظات ومشربيات ماء ‏زمزم إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وأكدت الرئاسة أن عودة الحافظات والمشربيات يواكب بشارات الخير بارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين والوعي الكبير الذي أظهره قاصدو الحرمين الشريفين خلال الفترات الماضية، كما أن الرئاسة ستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة القاصدين والزوار من تنظيم، وتطهير، وتعقيم لتقديم خدماتها بما يضمن سلامة الجميع.



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