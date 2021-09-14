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شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين تعيد حافظات ومشربيات ماء زمزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14
شؤون الحرمين تعيد حافظات ومشربيات ماء زمزم
مع التقيد بالإجراءات الوقائية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حافظات ومشربيات ماء زمزم إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.
وأكدت الرئاسة أن عودة الحافظات والمشربيات يواكب بشارات الخير بارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين والوعي الكبير الذي أظهره قاصدو الحرمين الشريفين خلال الفترات الماضية، كما أن الرئاسة ستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة القاصدين والزوار من تنظيم، وتطهير، وتعقيم لتقديم خدماتها بما يضمن سلامة الجميع.
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