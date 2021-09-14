، "وصلت رسائل لا تحبذ الحضور".. الرئيس الفلسطيني لن يحضر اجتماعات الأمم المتحدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يسجل خطابه عبر الفيديو ويبث في 24 سبتمبر

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس لن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هذا الشهر وسيرسل خطابه مسجلاً بسبب جائحة كورونا.

وقال "المالكي" في تصريحات للإذاعة الرسمية "صوت فلسطين": "قرر الرئيس عدم السفر إلى نيويورك هذا العام والاكتفاء بتسجيل خطابه عبر الفيديو، بحيث ينقل ويبث في الرابع والعشرين من هذا الشهر".

وأضاف: "كما تعلمون ظروف جائحة كورونا في الأمم المتحدة ليست بالسهلة، والأوضاع في مدينة نيويورك تحديدا أوضاع صعبة"، وفقاً لـ"رويترز".

وكشف "المالكي" عن أن "الرسائل التي وصلت من الأمم المتحدة وأيضاً من حكومة الولايات المتحدة لا تحبذ حضور القادة إلى نيويورك؛ بسبب هذه الأوضاع".

وأشار إلى أن فلسطين طلبت من المجتمع الدولي الانتباه إلى هذا الخطاب والاستماع إليه جيداً؛ لأنه يحمل الكثير من القضايا التي يجب على المجتمع الدولي أن يستمع إليها ويتعامل معها بكل مسؤولية.

ولم يقدم وزير الخارجية الفلسطيني تفاصيل عن الخطاب أو تلك القضايا التي سوف يتحدث عنها.

ومن المقرر بدء المناقشة العامة للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة ابتداءً من 21 سبتمبر الجاري.