محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تؤدي إلى الحد من الرؤية.. ودعوة قائدي المركبات لتوخي الحيطة أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كلٍّ من "الحناكية - العلا-المدينة المنورة –خيبر".

وجاء في التنبيه أن المنطقة قد تشهد رياحًا نشطة يصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا "أمن الطرق" إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة. 14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 02:34 PM الحالة تؤدي إلى الحد من الرؤية.. ودعوة قائدي المركبات لتوخي الحيطة "أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر "أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كلٍّ من "الحناكية - العلا-المدينة المنورة –خيبر".

وجاء في التنبيه أن المنطقة قد تشهد رياحًا نشطة يصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا "أمن الطرق" إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة. الكلمات المفتاحية ، "أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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