شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ‏أمانة جدة تغلق مستودع منتجات تبغ مجهولة المصدر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

استمرت أمانة جدة، في حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية والتشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء.

وتمكنت الجولات من ضبط 2995 من منتجات التبغ مجهولة المصدر بمشاركة الجهات المعنية، فيما قال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الفرق الرقابية رصدت مستودع مخالف لتخزين منتجات التبغ وجميعها مخالفة ولا تحمل اختام ضريبية.

وأشار المهندس عمرو الدقس، إلى أن أعمال الرصد والمصادرة تمت بمشاركة كل من وزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل والجمارك حيث جرى مصادرة 2750 من علب الدخان والتي لا تحمل ختم ضريبة وعدد 200 عبوة تنباك و 45 كيلو تبغ خام مجهول المصدر، لافتًا إلى أنه جرى مصادرة جميع الكميات من قبل جهة الاختصاص واغلاق المستودع بأختام الأمانة.