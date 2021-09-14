شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من تقنية جدة بشأن وفاة أحد متدربيها في حادث مروع على طريق الكلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قدمت الكلية التقنية بجدة العزاء والمواساة لأسرة وذوي المتدرب "نواف بن سعيد الأسمري"، الذي توفى في حادث أليم على طريق الكلية، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادِث الذي توفي إثره المتدرب الأسمري، والذي وقع في منعطف الكلية التقنية في جدة على طريق جدة - مكة المكرمة.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم باسم "منعطف الكلية التقنية"، كشفوا خلاله عن وقوع حوادِث باستمرار في الطريق، مطالبين الجهة المختصة بإيجاد حل للمنعطف الخطير.

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