شكرا لمتابعة خبر عن منح 21 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لتبرعهم بالدم عشر مرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح (21) مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لتبرع كل منهم بدمه عشر مرات وهم :

محمد حسن حمدان أبوعريس ، صهيب حسام الدين السوادي ، بدر عبدالرحمن محمد الحافظ ، عبدالباسط كمال حسين عبدالرحيم ، عمرو محمد - الريحاني ، ماجد علي محمد العليمي ، بلال زهير سنو ، إلياس محمد سعيد هاسومياه واعظ الدين ، أحمد ناجو مياه أبو البشر محمد حسين ، أحمد يحي حسين زميلان ، أسامة محمد محمود الكحلوت ، كريستين باكولور سيلاريو ، رائد عبدالله عزو الزمري ، محمود ثابت العامود ، عبدالله مسعود عبدالعزيز الشاعر ، أسامة جميل يحي بن سند ، عبدالمحسن فيض محمد ، محمد علي أيوب خان ، منير عبدة علي موري ، أشرف عبدالعزيز شمالي ، أشرف محمد عزمي ربيع .