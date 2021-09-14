شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب "السوق المالية" بتعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وطالب الشورى هيئة السوق المالية بالعمل على تفعيل الأنظمة واللوائح والإجراءات وتعزيز الرقابة على التداولات وأداء الشركات وعمليات الإدراج للشركات الجديدة لحماية المستثمرين والسوق السعودي ، وهي توصية مقدمة من عضو المجلس إبراهيم آل دغرير .
كما طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بتعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي.