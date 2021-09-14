شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبير يوضح طريقة التعامل مع تجاوزات المدراء على الموظفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الخبير في مجال الإدارة والتخطيط الاستراتيجي الدكتور مرزوق الفهمي، كيفية التعامل مع تجاوزات المدراء على الموظفين في المنشآت.

وقال الخبير خلال حديقه في برنامج " الشارع السعودي " إن تطبيق الحوكمة الإدارية ونظام الانضباط الوظيفي يحدان من تجاوزات المدراء على الموظفين، مبيناً أن كلما وجدت الأنظمة والحومكة الإداراية قلت الفوضى والمحسوبية.

وأضاف الخبير : "نجن نحتاج إلى قيادات إدارية متمكنة تُجيد القيادة، وتعمل على تحفيز الموظف لخلق بيئة عمل إيجابية، يشعر فيها الموظف بالانتماء".

وأشار إلى أن تطبيق نظام السعادة المهنية يعمل على تحفيز الموظفين، وجعلهم أكثر عطاءً للعمل، مبيناً أن دور المدراء لا يقتصر فقط على الإدارة وإنما ترغيب الموظف جعله سعيداً بعمله، وخلق بيئة عمل إيجابية. ليعطي أفضل ما عنده في العمل.