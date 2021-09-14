شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يؤكد على أهمية إعداد محتوى التدريب والاختبارات لسائقي النقل العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ناقش مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441/ 1442هـ.

ودعا عضو الشورى منصور التركي الهيئة العامة للنقل إلى أهمية المسارعة في إعداد محتوى التدريب المهني والاختبارات المهنية لسائقي وسائل النقل العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتطوير برامج تأهيل وإنشاء ميادين خاصة لتدريب سائقي الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة المختلفة.

وأشار عضو الشورى طارق الفارس إلى أن الهيئة العامة للنقل لها جهود في تنظيم قطاع النقل وهو أحد أهم قطاعات التنمية في المملكة، ويُساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ من ترسيخ لمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.