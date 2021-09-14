شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تعلن عن عطلة اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، اليوم الثلاثاء، عن عطلة اليوم الوطني الـ91.

وأوضح آل حماد، أن عطلة اليوم الوطني الـ91 توافق يوم الخميس 16 صفر 1443 هـ الموافق 23 سبتمبر 2021 م لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

ويأتي ذلك وفقًا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل ووفقًٰا للفقرة (ب) من المادة 127 و128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.