شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "التأمينات الاجتماعية" تحدد آلية تسوية المعاش في "تبادل المنافع" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية تسوية المعاش عند ضمّ مدد الاشتراك بين نظامين فيما يعرف بنظام تبادل المنافع.

وكشفت التأمينات الاجتماعية، أنَّه إذا كان نظام التقاعد هو النظام الأخير: تتمّ تسوية المعاش باحتساب كامل المدد بين النظامين وفقًا لأحكام نظام التقاعد وعلى أساس آخر راتب تقاضاه الموظف في هذا النظام.

وأشارت المؤسسة إلى أنه إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير: تتم تسوية المعاش باحتساب كامل المدد بين النظامين وفقًا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وعلى أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين، ما لم يكن هذا المتوسط يزيد على الراتب الأخير في النظام الأول "مدة الاشتراك في نظام التقاعد" مضروبًا في المعامل المحدد بموجب الجدول الإكتواري رقم (5).