شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رولا بكر: مغسلة عملية الوضوء تنهي معاناة كبار السن وتوقف هدر المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصلت المخترعة رولا بكر بالحمر على براءة تصميم نموذج صناعي من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد تصميمها مغاسل وضوء حديثة تسهل عملية الوضوء دون عناء رفع الأرجل للأعلى.

وأوضحت رولا بكر، مغسلة عملية الوضوء تنهي معاناة كبار السن وتوقف هدر المياه وتساعدنا كمسلمين في أن نظهر بمظهر حضاري؛ حيث أخذت تفكر في تصميم يسهل عملية الوضوء ويجعلها براحة أكثر، بحسب قناة "الإخبارية" .

وقالت المخترعة الشابة، أن فكرة التصميم كانت في أن يكون هناك صنبورين واحد في الأعلى وآخر في الأسفل لغسل القدم بسهولة، ثم حصلت على براءة التصميم وطورته ليكون هناك تجفيف أيضًا يتم بطريقة كهربائية لتقليل هدر الماء، لافتة إلى أن التصميم أخذ منها من 6 أشهر حتى عام ليخرج بصورته النهائية.

وأضافت: "أتمنى أن يصل هذا الاختراع لكل بيت لكي يستفيد منه كبار السن، وأن ينفذ في الأماكن العامة لأنها هي ما تظهرنا بمظهر حضاري أمام الدول الأخرى"، موضحة أن أكثر صعوبة واجهتها هي عملية التسويق وتغيير التصميمات، متابعة: "أتمنى يكون هناك جمعيات تساعد المخترعين في التسويق لمنتجاتهم".