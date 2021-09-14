شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص يوضح أهمية إدخال لغة الإشارة بالتعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن إدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية في التعليم العام والحصص الدراسية وحصص النشاط والتدريب المهني.

وذكر إبراهيم الشمراني المشرف العام على مدارس منارة الرياض لقناة " الإخبارية " أن هذا القرار أعطى هذه الفئة حقهم في التواصل على مستوى شرائح المجتمع واستثمار مواهبهم.

وأشار إلى أن عدد المترجمين لا يتجاوز 120 مترجم في المملكة بينما أن الصم تجاوزا 170 في الدولة.

وأضاف أن هذا القرار سيؤدي إلى توسعة شرائح المترجمين، وتوسعة ثقافة التواصل الايجابي، مع هذه الفئة، والاندماج في التواصل الاجتماعي، وموضحا أنه يكثر حاجز العزلة ويصبح مندمج في المجتمع، إبراز مواهب هذه الفئة.