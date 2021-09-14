استغرقت 12 ساعة.. إخراج دم مريض بالكامل وإيقاف القلب والرئة في عملية نوعية بجدة

الرياض - محمد عبدالله - تمكن فريق طبي ُفي مركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إجراء جراحة نوعية لمريض، استغرقت 12 ساعة وتم خلالها وقف عمل القلب والرئة وإخراج جميع دم المريض خارج جسده.

وذكرت صحة جدة –في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- أن المريض كان مصابا بشرخ في جدار الشريان الأورطي فوق القلب، ويمتد هذا الشرخ ليشمل الشريان الأورطي كاملاً في جسم المريض حتى وصوله للأرجل مع وجود تجمع دموي ضاغط حول القلب.

وقرّر الفريق الطبي بعد إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة، القيام بعملية طارئه ونوعية، وذلك من خلال استبدال الشريان الأورطي الصاعد كاملًا مع تركيب دعامة للشريان الأورطي المنحني مع توصيل شريانات الدماغ.

وأضافت صحة جدة، أن العملية استغرقت ١٢ ساعة، وأثناء العملية تمكّن جراحي القلب من فصل القلب والرئة الخاصة بالمريض عن الدورة الدموية وإيقاف القلب والرئة عن العمل لحين انتهاء التدخل الجراحي، وتم سحب جميع دم المريض خارج جسده بعد تبريد الجسد لدرجه حرارة ٢٣ مئوية، وذلك للحفاظ على سلامة أجزاء الجسم أثناء فترة عدم وجود دم داخل جسد المريض، مع إبقاء التروية الدموية للدماغ فقط للحفاظ على سلامة صحة أنسجة الدماغ خلال فترة التبريد والتي استمرت لساعتين ونصف الساعة.

وقام الفريق الطبي باستبدال الشريان المنحني و توصيل شريانات الدماغ، وبعد أسبوعين من العملية تماثل المريض للشفاء و بدأ بالمشي تدريجيًا حتى خروجه من المجمع وهو يتمتع بصحة جيدة.

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