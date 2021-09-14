صندوق التنمية الزراعية: 3 خطوات للتسجيل في المنصة

الرياض - محمد عبدالله - حدد صندوق التنمية الزراعية نحو 3 خطوات للتسجيل في منصة الصندوق، مشيرا إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التسجيل في المنصة يبدأ بالدخول على النفاذ الوطني الموحد.

ومن ثم وصول رمز التحقق للمستفيد، ثم الوصول إلى حساب المستفيد وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

ويسمح صندوق التنمية الزراعية باستخدام العديد من خدماته الإلكترونية المتمثلة فيما يلي:

1-خدمة حاسبة القروض والتقدم بمقترح لطلب قرض.

2-إصدار بيان التعامل.

3-التحقق من بيان التعامل.

4-حجز موعد مع المدير العام.

5-حجز موعد مع المركز الرئيسي.

6-حجز موعد مع الفروع.

7-خدمة مراجع عن بعد.

8-إصدار شهادة تصدير معدة زراعية.

9-خدمة الاستفسار أو الشكاوى.

قروض ومبادرات صندوق التنمية الزراعية

وكان اصندوق التنمية الزراعية، اعتمد عددًا من القروض التمويلية والتسهيلات والضمانات الائتمانية بقيمة تجاوزت 337 مليون ريال.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي في أغسطس الماضي، إن اعتماد هذه القروض شمل برنامج دعم رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكذلك مبادرة صندوق التنمية الزراعية للتخفيف من آثار جائحة «كورونا»، وهي تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق بالمملكة.

وأضاف: أن القروض تضمنت تمويل أول مستشفى بيطري للإبل على مستوى المملكة دعمًا لقطاع الثروة الحيوانية، إضافة إلى دعم مشاريع بيوت محمية، وإنتاج الدجاج اللاحم، ومشروع مصنع مسحوق البيض المجفف، وكذلك الموافقة على إصدار عدد من الضمانات والتسهيلات المالية، لعدد من شركات الأعلاف والإنتاج الحيواني بالمملكة.

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