التدريب التقني: زيادة أعداد المقبولين بالفصل الأول لـ67 ألف طالب

الرياض - محمد عبدالله - أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د. أحمد الفهيد، أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية للمقبولين بالفصل الأول لعام 1443 هـ، حيث بلغ عدد المقبولين (68457) متدربًا ومتدربة.

وقال المتحدث باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي –عبر تويتر- أن إجمالي المتدربين والمتدربات وصل إلى (231628) متدربًا ومتدربة بجميع البرامج التدريبية الحكومية.

كان التدريب المهني بدأ من الأحد الماضي، احتساب الغياب للمتدربين والمتدربات بالكليات والمعاهد التابعة له، الذين لم يحصلوا على جرعتين من لقاح كورونا، وحث من لم يكملوا الجرعات بالمبادرة باستيفائها.

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