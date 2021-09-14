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التدريب التقني: زيادة أعداد المقبولين بالفصل الأول لـ67 ألف طالب

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الرياض - محمد عبدالله - أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د. أحمد الفهيد، أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية للمقبولين بالفصل الأول لعام 1443 هـ، حيث بلغ عدد المقبولين (68457) متدربًا ومتدربة.

وقال المتحدث باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي –عبر تويتر- أن إجمالي المتدربين والمتدربات وصل إلى (231628) متدربًا ومتدربة بجميع البرامج التدريبية الحكومية.

كان التدريب المهني بدأ من الأحد الماضي، احتساب الغياب للمتدربين والمتدربات بالكليات والمعاهد التابعة له، الذين لم يحصلوا على جرعتين من لقاح ، وحث من لم يكملوا الجرعات بالمبادرة باستيفائها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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