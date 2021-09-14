الشؤون البلدية: 4 خطوات لإلغاء التفويض على المنشآت

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نحو 4 خطوات لإلغاء التفويض على المنشآت، مشيرة إلى خطوات آلية الاعتماد من قبل المفوَض لطلبات التفويض للمنشآت.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن إلغاء التفويض من قبل المفوَض يتطلب ما يلي:

1-الدخول على «بوابة بلدي».

2-اختيار «خدمات المفوض».

3-اختيار «خدمة إلغاء التفويض».

4-استعراض جميع المنشأت المفوض عليها، وتحديد المنشآة، وإلغاء التفويض.

التفويض للمنشآت

فيما أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ألية الاعتماد من قبل المفوَض لطلبات التفويض للمنشآت المقدمة من مدير حساب منشأة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

-الدخول على «بوابة بلدي».

-اختيار «خدمات المفوض».

-اختيار «خدمة اعتماد»، أو «رفض طلبات التفويض».

-تحديد طلب التفويض، واختيار إما «الاعتماد» أو «الرفض».

في السياق ذاته، حددت منصة بلدي، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» آلية وشروط نقل رخصة إنشائية لبناءوذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى منصة بلدي.

- اضغط على أيقونة «خدمات الرخص الإنشائية».

- اختر نقل ملكية رخصة بناء.

- قم بالموافقة على الإقرار.

- حدد المنطقة والأمانة والبلدية.

- اختر صفة مقدم الطلب والمكتب الهندسي.

- أدخل بيانات المالك الجديد وارسل الطلب.

- ستظهر لك رسالة تأكيد ورقم الطلب.

وبينّت منصة بلدي، المتطلبات والاشتراطات الهامة والضرورية واللازمة للاستفادة من هذه الخدمة وتتمثل في:

- صك إلكتروني

- رقم الرخصة الموحد

- التقديم من المالك الجديد

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