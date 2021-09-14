«الصحة» توضح خطوات الاطلاع على الإجازة المرضية وطباعتها

الرياض - محمد عبدالله - بيّنت وزارة الصحة كيفية الإطلاع تفصيليًا على الإجازة المرضية وطباعتها، وذلك من خلال منصة (صحة).

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزراة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه يمكن الإطلاع على الإجازات المرضية عبر الدخول على منصة صحة من خلال الرابط التالي: https://seha.sa/Home/SickLeave

وأوضحت الوزارة إلى أن «رمز الخدمة هو رقم الطلب المخصص للإجازة المرضية الذي يبدأ GSL، بعد إدخال رمز الخدمة ورقم هوية صاحب الإجازة ستظهر لكم الاجازة، ويمكنكم طباعتها والإطلاع على تفاصيلها».

وقال المواطن في استفساره: إنه وصلته رسالة الإجازة المرضية عبر تطبيق صحتي، لكنه لم يستطع طباعتها أو أخذ نسخة (pdf) منها.

اقرأ أيضًا:

الموارد البشرية: إجازة مرضية 10 أيام للموظف المصاب بكورونا