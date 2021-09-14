بالأسماء.. اعتماد المعلمين المكلفين في مدارس التعليم المستمر بالطائف

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد أسماء المعلمين المكلفين بالعمل في مدارس التعليم المستمر (بنين).

وذكرت تعليم الطائف –عبر تويتر - أن المدير العام للتعليم اعتمد أسماء المعلمين المكلفين بالعمل في مدارس التعليم المستمر (بنين)، والبالغ عددهم 298 معلمًا.

وأشارت إلى أنه لمعرفة أسماء المعلمين المكلفين، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

من جهة أخرى، أعلن تعليم الطائف أن الطالب ناصر بن سليمان الصليمي بمتوسطة عبدالله بن رواحة، تأهل إلى ملتقى النخبة على مستوى المملكة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية 2021.

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