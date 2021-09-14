السفارة السعودية بالكويت تدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم بموقع الخارجية

الرياض - محمد عبدالله - دعت سفارة المملكة لدى دولة الكويت، المواطنين السعوديين، إلى تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخارجية السعودية، وذلك لتسهيل إجراء معاملاتهم.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها تدعو جميع المواطنين السعوديين الكرام الموجودين في دولة الكويت الشقيقة، بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخارجية السعودية، لتسهيل إجراء معاملاتهم، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

من جهة أخرى، دعت الجوازات السعودية، جميع القادمين من غير المواطنين السعوديين، من المحصّنين وغير المحصّنين، لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا للإسهام في تسهيل إجراءات دخولهم المملكة.

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