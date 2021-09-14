«الصحة» تطلق البرنامج الأول في مجال مكافحة العدوى بـ15 مرشحًا

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة الصحة، ممثلةً في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، البرنامج الأول المكثف (CICP) في مجال مكافحة العدوى، وذلك بعد اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تأتي تواصلًا لجهود الصحة لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مكافحة العدوى ومواكبة المتغيرات العالمية والعمل على رفع مستوى جودة خدمات مكافحة العدوى لدى القائمين عليها في جميع القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة، سواء كانت مديريات للشؤون الصحية أو تجمعات صحية أو منشآت صحية.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف جميع ممارسي مكافحة العدوى في جميع التخصصات، حيث يشتمل على المبادئ الأساسية والممارسات التطبيقية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية والمحلية ذات الصلة بإدارة وتنفيذ جميع أنشطة برامج مكافحة العدوى .

وتم وضع خطة تدريبية مكثفة لمدة ثلاثة أشهر تتضمن محاضرات يومية وورش عمل تطبيقية تحت إشراف مختصين من ذوي الخبرة في مجال تخصص مكافحة العدوى وفي مراكز تدريبية معتمدة ومتطورة.

وأضافت وزارة الصحة أنه كمرحلة أولى فقد تم اختيار (15) مرشحًا للانضمام للبرنامج، وذلك بعد المفاضلة وفقاً لاشتراطات القبول بالبرنامج واحتياج المناطق والمحافظات، علماً بأن إجمالي العدد المتوقع وفقًا للإستراتيجية والأهداف التطويرية للبرنامج (45) متدربًا خلال السنة وبواقع 15 متدربًا لكل مرحلة.

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