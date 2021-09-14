بالفيديو.. 27 يومًا للتخلص من إدمان طعامك المفضل.. متخصص يحدِّد طريقة تغيير التذوق

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور عمار العمار، المتخصص في كيمياء الأغذية، إنه إذا ترك الشخص أي غذاء يشعرك بالسعادة لمدة 27 يومًا، فإن حاسة التذوق لديه تختلف.

وأضاف العمار، خلال مداخلة مع برنامج «صباح السعودية» على قناة السعودية، اليوم الثلاثاء، إن حاسة التذوق تختلف خلال فترة من 27-40 يوما، إذا تركت خلالها الشيء الذي تحبه، فإذا تركت الشاي بالسكر لهذه الفترة واعتدت على شرب الشاي المر، فإنه بمرور هذه الفترة فسوف ترفض الشاي بالسكر وتريد المر.

وأوضح أن هذه الفترة - من 27-40 يوما- هي الفترة اللازمة لإعادة مادة الإدمان إلى أصلها الطبيعي.

وحول وجود أعراض انسحابية، ضرب مثالا بخسارة السمنة، والتي تعود بعد سنة إلى ما كانت عليه، مؤكدا ضرورة تعديل الفكر من أجل تعديل الجسم، وليس العكس تعديل الجسم ثم الفكر، فكيف يذهب الشخص إلى النادي لتعديل جسمه بينما لم يعدل بعد نظام غذائه، ناصحا بالاعتماد على الغذاء الطبيعي.

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