شرطة مكة تسترد 12 مركبة مسروقة وتضبط الجاني

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من استرداد 12 مركبة مسروقة والقبض على سارقها، وهو مخالف لنظام الإقامة يحمل جنسية ميانمار.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد (12) مركبة مسروقة والقبض على سارقها، وهو مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية في العقد الثالث من العمر.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف الجاني، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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