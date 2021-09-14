«الموارد البشرية» تعلن موعد عطلة اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن عطلة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، موضحة أنها ستكون يوم الخميس الموافق 16 صفر 1443ه - 23 سبتمبر 2021 م، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية، سعد آل حماد –عبر تويتر- أن عطلة اليوم الوطني ستكون يوم الخميس 16 صفر 1443هـ - 23 سبتمبر 2021 م، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي وفقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل ووفقا للفقرة (ب) من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

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