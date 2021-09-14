بالصور.. "الوطني للأرصاد" ينفذ تجربة إخلاء لمقره الرئيسي بجدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن تنفيذ تجربة إخلاء جزئي لمقره الرئيسي بجدة، بمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والإدارات المختصة بالمركز.

وذكر "الوطني للأرصاد"، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن تجربة الإخلاء تهدف إلى رفع الجاهزية في التعامل مع حالات الإخلاء الطارئة.

كان المركز الوطني للأرصاد، أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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