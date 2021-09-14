شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصاً لأحد الجناة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة ، وقالت في بيان لها : أقدم أحمد صالح حسن عتيق - يمني الجنسية - على قتل نبيل محمد عبدالله الحجري - يمني الجنسية -، وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني أحمد صالح حسن عتيق اليوم بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.