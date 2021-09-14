شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الشورى لـ"تداول" : مراجعة متطلبات الطرح لتصبح محفزة للمنشآت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • على هيئة السوق المالية تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي

• على مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التوسع في البرامج الابتكارية المتعلقة بالأمن والدفاع

أصدر مجلس الشورى قرارا أوضح فيه أنه على هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية ( تداول ) مراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أنه على هيئة السوق المالية تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي.

وطالب الشورى بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في التوسع في البرامج والمشاريع البحثية والتطويرية والابتكارية المتعلقة بالأمن الوطني والدفاع والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.