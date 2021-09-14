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عاجل : الشورى لـ"تداول" : مراجعة متطلبات الطرح لتصبح محفزة للمنشآت

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الدمام - شريف احمد - • على هيئة السوق المالية تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي

• على مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التوسع في البرامج الابتكارية المتعلقة بالأمن والدفاع

أصدر مجلس الشورى قرارا أوضح فيه أنه على هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية ( تداول ) مراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أنه على هيئة السوق المالية تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي.

وطالب الشورى بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في التوسع في البرامج والمشاريع البحثية والتطويرية والابتكارية المتعلقة بالأمن الوطني والدفاع والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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