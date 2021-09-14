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الموارد البشرية: الخميس 23 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني 91

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شكرا لقرائتكم الموارد البشرية: الخميس 23 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني 91 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

الموارد البشرية: الخميس 23 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني 91

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد أن يوم الخميس 23 سبتمبر 2021م سيكون عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني 91.

وقال آل حماد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “عطلة اليوم الوطني 91 ستكون يوم الخميس 15 صفر 1443هـ الموافق 23 سبتمبر 2021م، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي، وفقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل ووفقا للفقرة (ب) من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية”.

الموارد البشرية: الخميس 23 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني 91 - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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