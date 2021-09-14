، بتوجيه من أمير مكة.. محافظ العرضيات يدشّن سد قنونا ومحطة تنقية المياه غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب.. وارتفاعه يصل إلى 70 متراً

كلّف مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف؛ بتدشين سد وادي قنونا، ومحطة تنقية المياه بالنيابة عنه، غداً الأربعاء.

وسيكون التدشين بحضور المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، والمهندس كنعان عيسى الكنعان؛ مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية في وزارة البيئة، وعدد من مديري الأقسام والمسؤولين في وزارة البيئة.

وقال "الغامدي": السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاع السد يبلغ 70 متراً، وعرض المفيض 134 متراً، بطول 326 متراً.

جدير بالذكر أن وادي قنونا يعد من أكبر الأودية في جنوب غرب المملكة، ويقع في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرّمة، ويمتاز هذا الوادي بغزارة المياه وعذوبتها وتنوّع محاصيله الزراعية التي منها القمح والدخن والسمسم، ويشتهر كذلك بزراعة النخيل ويبلغ طول الوادي 108 كم ومتوسط انحداره 10.7 متر/كم، ويمتد من سفوح جبال السروات مرورا بمحافظة العرضيات (مركز العرضية الشمالية) حتى يصب في البحر الأحمر مروراً بمركزَي سبت الجارة وأحد بني زيد بمحافظة القنفذة.

يُذكر أنه تمّ إنشاء محطة تنقية المياه على السد بطاقة إنتاجية 18 ألف متر مكعب يومياً وسيتم نقل المياه المعالجة بوساطة خطوط النقل للمناطق المستفيدة.

وسيشارك في حفل الافتتاح مدير إدارة المياه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي؛ ومدير مكتب العرضيات المهندس عبدالله زبران الشمراني.