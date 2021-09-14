محمد بن مسعود - الدمام - 14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 12:59 PM متحدث الموارد البشرية: عطلة اليوم الوطني لجميع القطاعات ستكون الخميس 23 سبتمبر متحدث الموارد البشرية: عطلة اليوم الوطني لجميع القطاعات ستكون الخميس 23 سبتمبر أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عطلة ‫اليوم الوطني 91، ستكون يوم الخميس 23 سبتمبر لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي. الكلمات المفتاحية ، متحدث الموارد البشرية: عطلة اليوم الوطني لجميع القطاعات ستكون الخميس 23 سبتمبر ،

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