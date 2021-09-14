محمد بن مسعود - الدمام - مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية واُتخذت بحقه الإجراءات صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد (12) مركبة مسروقة والقبض على سارقها، وهو مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية في العقد الثالث من العمر، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. 14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 11:54 AM مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية واُتخذت بحقه الإجراءات شرطة مكة المكرّمة تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها شرطة مكة المكرّمة تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد (12) مركبة مسروقة والقبض على سارقها، وهو مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية في العقد الثالث من العمر، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة مكة المكرّمة تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها ،

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