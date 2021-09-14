، تستمر حتى 6 مساءً.. حالة رياح نشطة وارتفاع للأمواج على القنفذة والليث ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله، يفيد برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي القنفذة والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.