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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله، يفيد برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي القنفذة والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 11:52 AM
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعةتستمر حتى 6 مساءً.. حالة رياح نشطة وارتفاع للأمواج على القنفذة والليث
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله، يفيد برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي القنفذة والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
، تستمر حتى 6 مساءً.. حالة رياح نشطة وارتفاع للأمواج على القنفذة والليث ،
المصدر : الخليج 365
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