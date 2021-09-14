شكرا لمتابعة خبر عن المسند: توقعات بتشكل غيوم ممطرة على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛تشكل غيوم ممطرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من ‎جازان ‎عسير ‎الباحة

وقال عبدالله المسند إن طريف سجّلت فيها درجة الحرارة الصغرى 18 مئوية فجر اليوم.

ونشر المسند ‏درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في ‎السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، مشيرا إلى إن طريف سجّلت فيها درجة الحرارة الصغرى 18 مئوية فجر اليوم.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.