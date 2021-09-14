شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء دعوى جماعية بالصلح واسترداد 3 مليون ريال بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى):

أنهت إدارة التسوية الودية بمحافظة الخرج، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، دعوى جماعية بالصلح مكونة من 54 عاملًا، واسترداد مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وعشرين ألف ريال.

وفي التفاصيل، قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، محمد بن عبدالله الحربي، أن العمالة يتبعون لشركة زراعية، وأغلبهم من الجنسية الآسيوية بالإضافة إلى عدد قليل من الجنسيات العربية.

وأشار إلى أن الصلح كان على انتهاء العلاقة العمالية وصرف مكافأة نهاية الخدمة وإصدار تأشيرة الخروج النهائي، مهيبًا بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.