شكرا لمتابعة خبر عن تكليف سيدات في مناصب قيادية بهيئة الولاية على أموال القاصرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، محمد العقلا، قرارات إدارية بتكليف سيدات في مناصب قيادية لأول مرة بالهيئة.

وشملت التكليفات ؛ تكليف ربى الجلال مديراً لمركز الوثائق والمحفوظات، وتكليف عائشة العرفج مديراً لفرع الهيئة بمنطقة الرياض.

وأكدت الهيئة أن هذه التكليفات تأتي حرصاً من رئيس المجلس وأعضائه، ورغبة في الاستفادة من الخبرات البشرية المؤهلة في الهيئة.