شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام تعلن عن استشارات نفسية واجتماعية يقدمها نخبة من المختصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حنين المصعبي (صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يوم أمس الاثنين، عن استشارات نفسية واجتماعية يقدمها نخبة من المختصين النفسيين والاجتماعيين لطلبة ومنسوبي الجامعة.

وكشفت الجامعة، عن أهمية الصحة النفسية وقُدرتها في رفع وتعزيز مهارات الطلاب.

وقد تم الترتيب مع كُليات الجامعة، مقر قسم النسائي: مبنى كلية اللغة العربية والعلوم الإدارية رقم (٣٢٢)، مقر الرجالي: مبنى الغمازات المساندة رقم(٣٠٩)عمادة شؤون الطلاب الدور الأول.

ومن أهداف هذه الدراسة وتطبيقها:

- تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية لطلاب وطالبات ومنسوبي الجامعة.

- تقديم الخدمات العلاجية والارشادية للطلاب والطالبات الذين يعانون من مشكلات نفسية أو اجتماعية.

- تعزيز مهارات الحياة للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة.