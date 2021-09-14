شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تعتزم تصنيع لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" محلياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن المملكة ستوقع اليوم اتفاقيات مع شركات دواء عالمية بينها "أسترازينيكا" البريطانية و"فايزر" الأمريكية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في المملكة.

وأوضحت المصادر، إنه سيتم توقيع أكثر من مذكرة تفاهم في مجال التصنيع الدوائي والتقنية الطبية بين عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تلك المجالات وبين وزارة الاستثمار والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وذلك ضمن فعاليات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية، بحسب الشرق للأخبار

ومن المقرر أن يتم اليوم افتتاح "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021"، التي ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني افتراضياً، خلال الفترة من 14 ـ 16 سبتمبر 2021.