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المملكة تعتزم تصنيع لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" محلياً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن المملكة ستوقع اليوم اتفاقيات مع شركات دواء عالمية بينها "أسترازينيكا" البريطانية و"فايزر" الأمريكية لتصنيع لقاحات فيروس في المملكة.

وأوضحت المصادر، إنه سيتم توقيع أكثر من مذكرة تفاهم في مجال التصنيع الدوائي والتقنية الطبية بين عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تلك المجالات وبين وزارة الاستثمار والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وذلك ضمن فعاليات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية، بحسب الشرق للأخبار

ومن المقرر أن يتم اليوم افتتاح "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021"، التي ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني افتراضياً، خلال الفترة من 14 ـ 16 سبتمبر 2021.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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