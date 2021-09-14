المدينة الإعلامية ترى النور في المملكة

وتقع المدينة في حي السفارات في الرياض تتسع لاكثر من ١٠٠٠ منشأة وتشمل عدة قطاعات منها التقنية والثقافة والإعلام .

في مقر صناعة الإبداع وقع وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة "المدينة الإعلامية" الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عدة اتفاقيات ضمن مشروع المدينة الإعلامية.

محمد يوسف

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