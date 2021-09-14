شكرا لمتابعة خبر عن المدينة الإعلامية ترى النور في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نوف محمد (صدى):في مقر صناعة الإبداع وقع وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة "المدينة الإعلامية" الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عدة اتفاقيات ضمن مشروع المدينة الإعلامية.
وتقع المدينة في حي السفارات في الرياض تتسع لاكثر من ١٠٠٠ منشأة وتشمل عدة قطاعات منها التقنية والثقافة والإعلام .
وتقدم عدة خدمات منها الاستديوهات والمكاتب وخدمات تمكين الثقافة والمناطق السكنية التجارية
وذكر وزير الثقافة "المدينة الإعلامية محفزة للإبداع ومرحبه بكل الأفكار. اتفاقيات اليوم حزمة اولى والقادم أجمل"