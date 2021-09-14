شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع الامريكي يأمل بلقاء الأمير محمد بن سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن أمله في لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك عقب إلغاء زيارة له كانت مقررة إلى المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ، جون كيربي، إن زيارة أوستن للمملكة لم تتم لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للجانب السعودي، موضحًا أن الزيارة كان قد تم الترتيب لها على عجل.

وأشار كيربي إلى وجود أمل لدى البنتاغون في إعادة جدولة الزيارة التي شدد على أنها أُجلت فقط ولم تلغ، مؤكدًا على الشراكة الدفاعية القوية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.